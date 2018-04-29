قناة أمريكية تفصح عن مكان القمة الكورية الشمالية الأمريكية المرتقبة

رجحت قناة "سي بي أس" التلفزيونية نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، انعقاد قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في منغوليا أو سنغافورة.

وذكّرت القناة، بأن ترامب أعلن أثناء مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن هناك دولتين مرشحتين لاستضافة القمة.

رئيس وزراء سنغافورة لي شيان لونغ، من جهته لم يؤكد هذه الأخبار، قائلا إن بلاده لم تتلق طلبا رسميا من واشنطن وبيونغ يانغ بهذا الصدد.

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وتبنى كل من الزعيم الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الجنوبي مون جيه إن، عقب لقاء قمة عقداه في قرية بانمونجوم الجمعة إعلان "سلام" مشترك، أكدا فيه نيتهما السعي إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية، والسعي من أجل تحقيق رخاء بلديهما المشترك وإعادة توحيدهما على أساس سلمي، لتنتهي بذلك حالة العداء بين الكوريتين والمستمرة منذ 65 عاما.

وأعلن ترامب في الـ18 من أبريل الجاري أن وزير خارجيته مايك بومبيو عقد لقاء شخصيا مع كيم جونغ أون، ووصف المحادثات بينهما بالـ"ممتازة".

المصدر: نوفوستي

نتاليا عبدالله