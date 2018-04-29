واشنطن تدعو أطراف الأزمة الأرمنية إلى التفاوض

دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع القوى السياسية في أرمينيا إلى المشاركة في مفاوضات تتسم "بحسن النية"، على خلفية الأزمة السياسية الحادة التي تعصف بالبلاد في الأيام الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس السبت: "كأصدقاء لأرمينيا، نحث جميع الأطراف على الدخول، وبنيّة حسنة في مفاوضات تضمن تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور والتوصل إلى حل يعكس مصالح جميع الأرمن".

وأضافت: "نعرب عن ارتياحنا لطبيعة المظاهرات السلمية التي تشهدها أرمينيا، ونثق في أن قوات الأمن والذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي سيظلون ملتزمين بعدم اللجوء إلى العنف في الأيام المقبلة".

وشهدت العاصمة الأرمنية يريفان ومدن أخرى منذ 13 أبريل موجة من الفعاليات الاحتجاجية بمشاركة آلاف المتظاهرين، رفضا لاختيار الرئيس السابق سيرج سركيسيان رئيسا للوزراء.

إقرأ المزيد

وتحت ضغط الشارع، قدم سركيسيان استقالته في 23 أبريل، ولم تفض هذه الخطوة إلى إخماد الاحتجاجات، حيث طالب زعيمها نيكول باشينيان الحزب الجمهوري الحاكم بالتخلي عن السلطة، ودعا لانتخاب رئيس وزراء جديد، بحجة أنه يملك تفويضا شعبيا لشغل هذا المنصب.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على انتخاب رئيس وزراء جديد في 1 مايو، فيما أعلن الحزب الحاكم أمس السبت أنه لن يقدم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، ليبقى باشينيان المرشح الوحيد لهذا المنصب حتى اللحظة.

المصدر: وكالات

متري سعيد