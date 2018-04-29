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بيونغ يانغ تعد بإغلاق موقع تجاربها النووية في مايو المقبل

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بيونغ يانغ تعد بإغلاق موقع تجاربها النووية في مايو المقبل
AFP Korea Summit Press Pool
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صرح المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد أبلغ نظيره الجنوبي مون جيه إن، بأنه سيغلق موقع التجارب النووية في بلاده في مايو المقبل.

ونقل المتحدث يون يونغ تشان عن الزعيم الشمالي قوله: "سنغلق موقع التجارب النووية في مايو القادم، ولضمان الشفافية أمام المجتمع الدولي، نعتزم دعوة خبراء دوليين وصحفيين إلى كوريا الشمالية للتحقق من ذلك".

وأضاف تشان أن "الزعيم كيم أكد أنه لن تكون هناك حاجة لامتلاك أسلحة نووية إذا أنهت واشنطن حالة الحرب رسميا وتعهدت بعدم الاعتداء".

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ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قمة الكوريتين التاريخية، التي اجتمع فيها الزعيمان، الشمالي كيم جونغ أون ونظيره الجنوبي مون جيه إن، في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع أصدر الجانبان بيانا مشتركا أعلنا فيه عن عزم بلديهما على جعل شبه الجزيرة الكورية منزوعة السلاح، وتحسين العلاقات الثنائية بينهما والسعي إلى لمّ شمل العائلات المفرقة بين الجنوب والشمال.

المصدر: نوفوستي

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