مالي.. متطرفون يقتلون أكثر من 40 مدنيا من الطوارق
Reuters Joe Penney
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قتل متطرفون 43 مدنيا بينهم مسنون وأطفال ونساء من إحدى قبائل الطوارق شمالي مالي قرب الحدود مع النيجر.
وسقط القتلى الطوارق في هجومين شنهما المتطرفون على قريتي أكلاز وأوكاسا الواقعتين في منطقة منكا خلال اليومين الماضيين، وذكرت مصادر محلية أن جميع القتلى من مجموعة ايداكساهاك البدوية.
ودعت المجموعة حكومتي مالي والنيجر إلى اتخاذ خطوات لضمان "نهاية سريعة لهذه الجرائم البشعة" في بلد لا يزال يعيش حالة من الفوضى الأمنية رغم اتفاق السلام الموقع بين زعماء الطوارق وحكومة مالي في العام 2015 بهدف عزل المتطرفين.
المصدر: فرانس 24
إينا أسالخانوفا
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