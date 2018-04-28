واشنطن تحث حلفاءها على فرض عقوبات على إيران

دعت الولايات المتحدة حلفاءها إلى فرض عقوبات على إيران من أجل الحد من برنامجها الصاروخي الذي قالت إنه يمثل تهديدا دوليا للسلام والأمن.

وقال براين هوك المستشار السياسي البارز لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحفيين في الرياض: "نحث دول العالم على معاقبة أي أفراد أو كيانات مرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي... وتناقشنا في هذا الموضوع مع الأوروبيين".

وقال هوك، الذي يتفاوض مع حلفاء واشنطن الأوروبيين على إدخال تغييرات على الاتفاق النووي الإيراني، إن برنامج إيران الصاروخي سيكون موضوعا رئيسيا في المحادثات يوم الأحد بين بومبيو ومسؤولين في السعودية وإسرائيل، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

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وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في مطلع العام الجاري، أنه سيمدد تجميد العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي معها، إلا أنه تعهد بأن هذا التمديد هو الأخير إذا لم تعدل الصفقة.

وهدد ترامب أنه في حال عدم الاتفاق مع إيران على تعديل الصفقة، فـ"إن الولايات المتحدة ستنسحب منها فورا".

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يذكر أن الاتفاق النووي، الذي يسمى رسميا بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة"، أبرم في الـ14 يوليو من العام 2015، بين إيران من جهة، ومجموعة "5 + 1"، التي تضم جميع الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن، أي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا، من جهة أخرى، في إطار الجهود الدولية لتسوية قضية ملف طهران النووي.

وأعلنت الدول، الموقعة على الوثيقة، في الـ 16 يناير 2016، إطلاق تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة، التي تقضي برفع العقوبات المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية السابقة، تقليص طهران من نطاق برنامجها النووي ووضعه تحت المراقبة الشاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: وكالات