موسكو: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تشن حربا حقيقية على منظمة حظر الكيميائي

اتهم مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بأنها تشن حربا على المنظمة.

وقال شولغين اليوم السبت: "تلك الدول الثلاث تؤكد بقصفها لسوريا (في 14 أبريل ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في بلدة دوما) أنها لا تكترث بالمنظمة وتظهر استخفافها المطلق بقيادة الأمانة الفنية للمنظمة المتمثل بمديرها العام أحمد أوزومجو".

وأضاف شولغين: "وفي ظل ذلك يتجلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تشن حربا حقيقية على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا