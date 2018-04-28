تحليق مقاتلة أمريكية بشكل منخفض يستفز اليابان

بعث مكتب وزارة الدفاع اليابانية في شمال شرقي البلاد بشكوى إلى قائد قاعدة ميساوا الجوية الأمريكية، بسبب فيديو لتحليق مقاتلة "F-16" أمريكية على ارتفاعات منخفضة فوق اليابان.

ووفقا لـ" South China Morning Post"، فقد طالبت الوزارة اليابانية، بالالتزام بالقانون الياباني المتعلق بالطيران، الذي يحظر التحليق على ارتفاع أقل من 150 مترا في المناطق غير السكنية.

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ويظهر في الفيديو الذي نشر على YouTube في 2 نيسان، باستخدام كاميرا مركبة في المقصورة، أن قائد الطائرة حلق بعد الإقلاع، ما يقرب من 4 دقائق على ارتفاعات شاهقة، لكن بعد ذلك انخفض بطائرته وطار عمليا طوال الوقت، على ارتفاع منخفض للغاية، فوق مناطق سكنية.

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وقد أكد الجيش الأمريكي، أن اللقطات مأخوذة خلال تحليق تدريبي لإحدى طائرات قاعدة ميساوا الجوية، وأن الطائرة F-16 حلقت بالفعل عدة مرات تحت الحد الأدنى المسموح به من الارتفاع.

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المصدر: وكالات