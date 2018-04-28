إيران تسوق مروحيات وطائرات مسيرة في معرض "EURASIA 2018" التركي

قال مسؤول صادرات الصناعات الجوية الإيرانية، جعفر زدوار، إن إيران عرضت مروحيات وطائرات مسيرة وطنية الصنع، للتسويق في المعرض الجوي "EURASIA2018" في تركيا.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن زدوار قوله إن "من بين المعدات المعروضة للبيع والتسويق، الطائرات المسيرة (يسير) و(بينا) و(حماسة) وكذلك المروحيات (شاهد 278) و(صبا 248) و(سورنا)".

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن "المروحية (صبا 248) حظيت باهتمام أكبر من بين المروحيات من قبل رواد المعرض)، حسب تعبيره.

وبالإضافة إلى ذلك، عرضت الصناعات الجوية الإيرانية، محركين يستخدمان في الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، هما محرك "طلوع 4" ومحرك "صراط 2".

وأوضح زدوار أن إيران تنتج محركات الطائرات المسيرة بنفسها ولا تستوردها من الخارج.

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المصدر: فارس