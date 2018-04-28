 
مباشر

أضرار مادية بملايين الدولارات بخروج قطار عن سكته في ألمانيا

أخبار العالم

أضرار مادية بملايين الدولارات بخروج قطار عن سكته في ألمانيا
AFP
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k65o

أفادت وسائل إعلام ألمانية، بخروج قطار شحن عن سكته في محطة "Munich - Riem" في مدينة ميونخ الألمانية، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة.

ونقل موقع مجلة Focus الألمانية، أن الحادث لم يخلف إصابات، لكن الأضرار الناجمة عنه تقدر بعدة ملايين يورو.

وأسفر الحادث عن إتلاف الأسلاك الكهربائية والقاطرة والعربات، بالإضافة إلى تدمير علامات الإشارة والسكك والبنى التحتية الأخرى للمحطة.

ويشير الموقع إلى أن الإدارة الفيدرالية للسكك الحديدية والشرطة شرعت بالتحقيق، ولم يعرف بعد سبب الحادث.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة