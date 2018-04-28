أضرار مادية بملايين الدولارات بخروج قطار عن سكته في ألمانيا

أفادت وسائل إعلام ألمانية، بخروج قطار شحن عن سكته في محطة "Munich - Riem" في مدينة ميونخ الألمانية، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة.

ونقل موقع مجلة Focus الألمانية، أن الحادث لم يخلف إصابات، لكن الأضرار الناجمة عنه تقدر بعدة ملايين يورو.

وأسفر الحادث عن إتلاف الأسلاك الكهربائية والقاطرة والعربات، بالإضافة إلى تدمير علامات الإشارة والسكك والبنى التحتية الأخرى للمحطة.

ويشير الموقع إلى أن الإدارة الفيدرالية للسكك الحديدية والشرطة شرعت بالتحقيق، ولم يعرف بعد سبب الحادث.

In der Nacht zum Samstag ist beim Umschlagbahnhof München-Riem ein Güterzug entgleist. Es gab keine Verletzten, allerdings entstand ein Schaden in Millionenhöhe. https://t.co/DWiifZ2jMB — SZ München (@SZ_Muenchen) 28 апреля 2018 г.

المصدر: وكالات