واشنطن تنوي زيادة قواتها العسكرية في بولندا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عن استعداد الإدارة الأمريكية لبحث سبل تعزيز الحضور العسكري لبلاده وزيادة عديد القوات الأمريكية على الأراضي البولندية.

وقال ماتيس قبل لقائه نظيره البولندي ماريوش بلاشاك: "بولندا شريكنا في الناتو، ولذا فإننا منفتحون دوما على مثل هذه المناقشات".

وأضاف أن قرار نشر القوات يتخذ في الحلف وفقا لاحتياجاته في مجال الأمن.

من جانبها عبرت بولندا مؤخرا عن أملها في زيادة القوات الأمريكية في المنطقة، كما وقعت وارسو مع واشنطن على عقد لشراء صواريخ "باتريوت" الأميركية بقيمة 4,75 مليار دولار في مارس الماضي.

ومن المفترض أن يبدأ تسليم هذه الصواريخ لبولندا سنة 2022، حيث ستشمل 16 منصة إطلاق و208 صواريخ، و4 محطات رادار، على أن تنتشر قرب الحدود مع روسيا.

المصدر: وكالات