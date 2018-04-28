أستراليا وكندا ترسلان طائراتهما لمراقبة سفن كوريا الشمالية

أعلنت السلطات الأسترالية والكندية أنها سترسل طائراتها العسكرية إلى جزيرة أوكينافا اليابانية لمراقبة السفن الكورية الشمالية التي يشتبه بنقلها بضائع محظورة في خرق للعقوبات الأممية.

وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية ماريس بين، إن بلادها سترسل طائرة دورية بحرية من طراز بي-8 إيه بوسيدون إلى اليابان للمساهمة في فرض تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي في المنطقة.

ورحبت وزارة الخارجية اليابانية بهذا القرار مشيرة إلى أن هذه التدابير تناسب سعي المجتمع الدولي لممارسة أقصى الضغط على كوريا الشمالية لتتخلى عن برنامجها النووي والصاروخي.

وجاء ذلك بعد يوم من اللقاء التاريخي للزعيمين الكوريين وتعهدهما بالعمل من أجل نزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل.

العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ تعتبر الأقسى من نوعها، إذ تم تشديدها في ديسمبر 2017 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2397 لخفض إمدادات النفط ومنتجاته إلى كوريا الشمالية.

المصدر: وكالات