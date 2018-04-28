طهران: واشنطن "غير مؤهلة" لتحقيق التقارب بين الكوريتين

رحبت طهران بالقمة التاريخية بين زعيمي الكوريتين، معتبرة أن واشنطن "غير مؤهلة" للعب الدور الذي من شأنه تحقيق التقارب والتطبيع بين الكوريتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أن المرحلة الجديدة والتاريخية للحد من التوتر في شبه الجزيرة الكورية ينبغي أن تستمر بصورة واعية وثنائية دون تدخل وتحريض الدول العظمى".

وأضاف أن التجربة الإيرانية في الاتفاق النووي، تؤكد أن الولايات المتحدة ليست جهة موثوقة، ولا تلتزم بتعهداتها الدولية، مشددا على أن هذا الميل، قد احتدم في حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسبق لترامب وصرح بإمكانية انسحاب واشنطن في 12 مايو المقبل من الاتفاق النووي المبرم في يوليو 2015 بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا والصين.

المصدر: وكالة فرانس برس