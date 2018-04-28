اعتقال ابن زعيم إفريقي سابق في تكساس بتهمة الاستعباد

اعتقلت الشرطة الأمريكية المدعو محمد توري، نجل أحمد سيكو توري أول رئيس لجمهورية غينيا التي حكمها في الفترة من 1958 إلى 1984.

ونقلت قناة CNN عن مصدر في وزارة العدل الأمريكية قوله، إن محمد البالغ من العمر 57 عاما متهم وزوجته باستعباد فتاة على مدى 16 عاما.

وتوصل التحقيق، إلى أن الزوجين استقدما الفتاة من غينيا إلى الولايات المتحدة عام 2000، عندما كان عمرها خمس سنوات فقط، وأجبراها بعد سنوات قليلة على الأعمال المنزلية ورعاية أطفالهما بلا مقابل.

وتقول الشرطة، إن الفتاة تعرضت للضرب والضغط النفسي ولم يسمح لها بالتعليم والذهاب للمدرسة وهي لا تعرف الإنجليزية وكانت تنام على الأرض بلا فراش، حتى تمكنت بمساعدة الجيران من الفرار واللجوء إلى الشرطة في أغسطس 2016، فيما ينكر الزوجان أي ذنب لهما ويقولان، إن الفتاة تربت في بيتهما كواحدة من بناتهما.

ويعاقب القانون الأمريكي على مثل هذه الجرائم بشدة، وقد تصل مدة سجن الزوجين في حال إدانتهما إلى 20 عاما.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين