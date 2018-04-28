 
مباشر

ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على مدرسة صينية إلى 9

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على مدرسة صينية إلى 9
Globallookpress ©Hz
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k61m

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم على إحدى المدارس الإعدادية في مدينة يولين في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين إلى 9، حسب شبكة Weibo الصينية عن حكومة المقاطعة.

وأعلنت السلطات في مقاطعة شنشي أمس الجمعة، مقتل 7 تلاميذ وإصابة 12 آخرين في هجوم نفذه شخص بسلاح حاد على مدرسة إعدادية في مدينة يولين الصينية.

إقرأ المزيد
الشرطة الصينية (صورة أرشيفية) مصرع 7 تلاميذ وإصابة 12 بهجوم على مدرسة في الصين

وأوضحت أن الهجوم كان مفاجئا وحدث وقت انتهاء الدوام حوالي الساعة 18.10 بالتوقيت المحلي.

وذكرت وسائل الإعلام أن المهاجم شاب من مواليد 1990 ويدعى تشاو، وكان طالبا سابقا في المدرسة التي هاجمها، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله على الفور واعترف بأنه نفذ الهجوم بدافع الانتقام من زملائه الذين أهانوه أيام الدراسة.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة