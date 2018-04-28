ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على مدرسة صينية إلى 9

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم على إحدى المدارس الإعدادية في مدينة يولين في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين إلى 9، حسب شبكة Weibo الصينية عن حكومة المقاطعة.

وأعلنت السلطات في مقاطعة شنشي أمس الجمعة، مقتل 7 تلاميذ وإصابة 12 آخرين في هجوم نفذه شخص بسلاح حاد على مدرسة إعدادية في مدينة يولين الصينية.

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وأوضحت أن الهجوم كان مفاجئا وحدث وقت انتهاء الدوام حوالي الساعة 18.10 بالتوقيت المحلي.

وذكرت وسائل الإعلام أن المهاجم شاب من مواليد 1990 ويدعى تشاو، وكان طالبا سابقا في المدرسة التي هاجمها، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله على الفور واعترف بأنه نفذ الهجوم بدافع الانتقام من زملائه الذين أهانوه أيام الدراسة.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان