البنتاغون: واشنطن مستعدة لبحث سحب قواتها من شبه الجزيرة الكورية

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن الولايات المتحدة مستعدة لبحث سحب قواتها من شبه الجزيرة الكورية مع الحلفاء ومع كوريا الشمالية، وسيكون هذا من مواضيع مفاوضات معاهدة السلام.

وقال ماتيس للصحفين: "ستكون مسألة انسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية بين القضايا التي سنناقشها خلال المفاوضات مع حلفائنا وبالطبع مع كوريا الشمالية".

وأعرب ماتيس عن تفاؤله بشأن حل الأزمة الكورية: "ليس لدي كرة بلورية سحرية لكننا متفائلون الآن لأن هناك فرصة لم تكن موجودة منذ عام 1950".

يتبع..