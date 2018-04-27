هل تنسحب القوات الأمريكية من شبه الجزيرة الكورية بعد القمة التاريخية؟

امتنع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عن الإجابة عن السؤال حول مستقبل وجود القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية بعد قمة الكوريتين التاريخية.

وقال ماتيس للصحفيين اليوم الجمعة: "أعتقد بأنه علينا الآن المضي قدما إلى الأمام بهذه العملية (السلام) وإجراء المفاوضات دون طرح شروط سابقة أو افتراضات بشأن سيرها".

وأضاف أن "الدبلوماسيين سيقومون بعملهم الآن".

إقرأ المزيد

وكانت الولايات المتحدة قد رحبت بنتائج لقاء القمة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في نانمنجوم، الذي تم الاتفاق خلاله على إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية، وبذل جهود من أجل تطبيع العلاقات والتحرك نحو الوحدة والازدهار المشترك.

ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء زعيم كوريا الشمالية في وقت قريب.

جدير بالذكر أن القوات الأمريكية موجودة على أراضي كوريا الجنوبية منذ خمسينات القرن الماضي بعد الحرب في شبه الجزيرة الكورية، ويبلغ عددها هناك حاليا أكثر من 20 ألف عسكري.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف