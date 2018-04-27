باكستان تنقل الطبيب الذي ساعد في العثور على بن لادن إلى موقع مجهول

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات الباكستانية نقلت الطبيب الذي ساعد الولايات المتحدة على قتل زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن من سجن مدينة بيشاور إلى مكان مجهول أكثر أمانا.

ويقبع الطبيب الباكستاني شكيل أفريدي في السجن منذ العام 2012 عقب تصفية بن لادن، وذلك بتهمة الخيانة لتنظيمه عملية تلقيح زائفة لأفراد عائلة بن لادن، بناء على تعليمات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. ولاحقا غيرت السلطات الباكستانية التهمة المنسوبة إلى أفريدي إلى الاشتباه في صلته بزعيم تنظيم "لشكر إسلام" الإرهابية (جيش الإسلام لاحقا).

ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير في سجن إقليم خيبر باختونخوا شمال غربي البلاد وعاصمته مدينة بيشاور قوله إن السلطات نقلت المسجون أريدي، مساء الخميس الماضي، إلى موقع مجهول إثر تسرب معلومات عن إعداد خطة لتهريبه من سجنه.

وأكد جميل، شقيق الطبيب لـ"فرانس برس" أن مسؤولين حكوميين أبلغوه بأن "شكيل نقل إلى مكان أكثر أمانا".

وقضت المحكمة الباكستاني على أفريدي بالسجن 33 عاما في 2012، لكنها خففت الحكم لاحقا إلى 23 عاما.

وكان أفريدي، وهو طبيب جراح سابق في الخمسينات من العمر، يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجن بيشاور المركزي، بحسبما قال محاميه قمر نديم.

وأثار اغتيال بن لادن على يد قوات أمريكية في مايو 2011 على أراضي باكستان من دون علم السلطات الباكستانية، غضب إسلام آباد وتسببت بتوتر العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بأنه سيطلب من باكستان إطلاق سراح أفريدي وسيحقق الغرض "في غضون دقيقتين"، لكن أفريدي لا يزال مسجونا.

المصدر: أ ف ب

إينا أسالخانوفا