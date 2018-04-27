إسرائيل.. احتجاز رئيس معهد بعد مصرع مراهقين بسبب السيول

احتجزت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة، رئيس معهد نظّم رحلة في الصحراء لمراهقين لقي فيها 10 منهم مصرعهم بسبب السيول، ويتهم رئيس المعهد بالإهمال.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، إن رئيس المعهد ومعلما فيه احتجزا حتى يوم الثلاثاء للاشتباه في تسببهما بمقتل الطلبة بالإهمال.

وأضاف روزنفيلد أن سائق شاحنة كانت تقل المراهقين لا يزال في عداد المفقودين بعد أن جرفه السيل جنوبي البحر الميت.

وجرفت السيول القوية حافلة على متنها مراهقون في رحلة وأدى ذلك إلى وفاة 9 فتيات وفتى في منطقة صحراوية قاحلة عند وادي نهر سافيت جنوبي إسرائيل قرب البحر الميت الخميس.

وعادة ما تتدفق السيول في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة بعد هطول الأمطار بغزارة عبر قنوات ضيقة إلى البحر الميت ومنطقة وادي الصدع في صحراء النقب.

المصدر: رويترز

علي الخطايبة