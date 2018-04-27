واشنطن: مخاوفنا جدية إزاء شراء تركيا صواريخ إس-400 الروسية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة، عن "جدية المخاوف الأمريكية" إزاء شراء تركيا بطاريات صواريخ أرض-جو روسية من طراز إس-400 والتي لا تتوافق مع دفاعات حلف الناتو.

وقال مسؤول أمريكي كبير عقب اجتماع بين بومبيو ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل: "سلط الوزير الضوء على جدية المخاوف الأمريكية... إذا مضوا قدما في تنفيذ الصفقة".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "طلب من جاويش أوغلو أن يدرس عن كثب أنظمة حلف شمال الأطلسي القابلة للتوافق".

وكان الجانبان الروسي والتركي قد وقعا اتفاقا في أواخر ديسمبر يقضي بحصول تركيا على صواريخ إس-400 ضمن خطط أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية وتبلغ قيمة الصفقة 2.5 مليار دولار.

المصدر: رويترز

علي الخطايبة