الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال السفير الألماني

استدعت الخارجية التركية القائم بأعمال السفير الألماني في أنقرة روبرت دولغار، احتجاجا على السماح لزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني السابق صالح مسلم بحضور فعالية بألمانيا.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الخارجية التركية أبلغت دولغار عن قلق أنقرة من السماح للقيادي الكردي السوري مسلم بالمشاركة في فعالية ستنظم يوم الـ 19 مايو في مدينة لودفيغسهافن الألمانية.

وحذرت الخارجية التركية من "السماح للإرهابيين بالمشاركة في فعاليات بألمانيا"، واعتبرته أمرا مرفوضا".

وتتهم أنقرة صالح مسلم بالضلوع في عدد من "العمليات الإرهابية" في تركيا، التي لها صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور لديها، وتطالب برلين بتسليمه لها.

وسبق للمحكمة التشيكية أن برأت صالح مسلم بعد ثلاثة أيام على اعتقاله بناء على طلب تركي، في العاصمة براغ.

المصدر: وكالات