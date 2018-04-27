الصين تدعو الهند إلى "فصل جديد" في علاقاتهما

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى فتح "فصل جديد" في العلاقات بين بكين ونيودلهي، خلال "قمة غير رسمية" في الصين مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.

ورحب بينغ برئيس الوزراء الهندي في متحف مدينة ووهان في وسط الصين، في ما وصف بأنه "قمة غير رسمية" من المقرر أن تتواصل السبت.

وقال الرئيس الصيني: "آمل أن أتمكن مع رئيس الوزراء (الهندي) من فتح فصل جديد في العلاقات الصينية الهندية خلال هذا الاجتماع.. أرغب في توطيد الصداقة بين بلدينا بشكل دائم".

وتشكل الصين والهند معا أربعين في المئة من سكان العالم، وقال مودي إنهما يتحملان "مسؤولية" مواجهة التحديات العالمية الكبرى مشيرا إلى أن قمة ووهان "فرصة عظيمة" للقيام بذلك.

إقرأ المزيد

ولم يتطرق الزعيمان إلى الخلافات الحدودية التي تثير توترا في العلاقات الثنائية بينهما.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أشهر من تصاعد التوتر في منطقة دوكلام الحدودية الواقعة غربي بوتان، حيث حصلت مواجهات بين الجيشين الصيني والهندي الصيف الماضي، وعلى إثر ذلك أرسلت الهند قوات إلى المنطقة لمنع الصين من بناء طريق عسكري، ووافق الجانبان أخيرا على فك الارتباط في نهاية أغسطس المقبل.

المصدر: أ ف ب