ترامب ملتقيا ميركل: سأبحث مع المستشارة الألمانية الملف الإيراني بشكل معمق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في البيت الأبيض، إنه سيبحث معها الملف النووي الإيراني والعلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف ترامب للصحفيين :" لقد استغلت الولايات المتحدة كثيرا، لأن القائد كان مختلفا الأمورالآن مختلفة والإدارة الحالية ليست كالإدارة السابقة"

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر في وقت سابق اليوم قبيل وصول ميركل إلى البيت الأبيض: "أتطلع للقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم. لدينا الكثير من الأمور لمناقشتها، والقليل من الوقت! سيكون ذلك مفيدا لبلدينا العظيمين".

المصدر: وكالات

علي الخطايبة