سيناتور روسي: من المبكر الحديث عن تقديم كوريا الشمالية تنازلات ملموسة بلا ضمان

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أن كوريا الشمالية لن توافق على تنازلات ملموسة في ملفها النووي إذا لم تقدم لها واشنطن ضمانات أمنية.

وأضاف كوساتشوف: "لا يمكن أن نتوقع تنازلات ملحوظة من جانب كوريا الشمالية لأنها لا تزال ترى في صواريخها النووية ضمانا وحيدا ضد العدوان الأمريكي المحتمل. وإذا لم يتم إيجاد آلية للضمانات، فلن يتحقق أي تحرك جدي في هذا الاتجاه، وهذا ما يتعين على قمة زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تحقيقه".

وأشار كوساتشوف إلى أن اللقاء التاريخي لزعيمي الكوريتين يحمل على التفاؤل لأننا شهدنا مؤخرا كل علامات قرب اندلاع النزاع النووي.

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وتابع: "هذا اللقاء مهم جدا لتجاوز التناقضات بين البلدين والخروج من حالة الحرب ولو شكليا. لكن من المبكر تحديد قدرة الزعيمين على السير في طريق توحيد شطري البلاد".

وأضاف: "في إطار تسوية قضية البرنامج النووي الكوري الشمالي، يمكن النظر إلى القمة الحالية كخطوة مهمة تسبق مرحلة أكثر أهمية تتمثل في لقاء زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وخلال هذا اللقاء سيمكن فعلا بحث سبل الخروج من الأزمة الحالية بشكل حقيقي، وأظن أن الكثير من الناس في هذه الأيام قد تنفسوا الصعداء".

المصدر: إنتيرفاكس