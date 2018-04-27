زعيم المعارضة الأرمنية: روسيا لا تتدخل في شؤوننا الداخلية

أكد زعيم حملة الاحتجاجات في أرمينيا نيكول باشينيان، أن روسيا "كدولة تحترم القانون الدولي" وغيرها من القوى الدولية المؤثرة لا تتدخل في شؤون بلاده الداخلية.

وأضاف باشينيان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة يريفان اليوم الخميس، أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو أسبوعين، تعتبر "شأنا أرمينيا داخليا بحتا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يمارسان أي تأثير في هذه الأحداث.

ورفض باشينيان أي تشبيه للحركة الاحتجاجية في أرمينيا بـ"الميدان" الأوكراني، في إشارة إلى الأحداث التي أدت إلى إسقاط الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش عام 2014، والتي تحدث الكثيرون عن دور قوى غربية في توجيهها، معتبرا أن ذلك "يعكس فهما خاطئا لمجريات الأمور".

وأضاف: "هذا أمر بديهي، ولا يستحق حتى التعليق، كل شيء حدث أمام أعينكم".

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ووفقا لباشينيان، فإن مصادر تمويل المعارضة شفافة بشكل كامل، ويمكن لأي شخص التحقق من طبيعة ارتباطاتها.

وكانت حملة احتجاجات عارمة تزعمها باشينيان، قد أجبرت رئيس الوزراء سيرج ساركيسيان على الاستقالة الاثنين الماضي، ليبعد بذلك مخاطر إراقة الدماء عن البلاد دون أن يحل أزمتها السياسية الحادة، التي لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات.

المصدر: وكالات

متري سعيد