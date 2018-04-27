الكرملين يرحب بالقمة التاريخية بين زعيمي الكوريتين

أعلنت موسكو ترحيبها بالقمة التاريخية التي عقدت اليوم بين زعيمي الكوريتين في شبه الجزيرة الكورية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو ترحب بأي لقاء يخفف التوتر ويساعد على التسوية في شبه الجزيرة الكورية..

وأعلن بيسكوف، أنه لا يمكن قيام تسوية قابلة للحياة في شبه الجزيرة الكورية إلا على أساس حوار مباشر بين الأطراف ذات الشأن.

وأضاف أن موسكو تقيّم بشكل إيجابي نتائج لقاء زعيمي الكوريتين، معتبرا أن الأنباء الواردة من كوريا، في غاية الإيجابية.

وذكر بيسكوف بكلمات الرئيس فلاديمير بوتين الذي قال: "التسوية المستدامة في شبه الجزيرة الكورية، لا يمكن أن تقوم إلا على الحوار المباشر بين الطرفين".

وأضاف بيسكوف: "اليوم نرى أن هذا الحوار المباشر قد انطلق وله آفاق معينة، ونحن نقيم بشكل إيجابي للغاية لقاء زعيمي الكوريتين بحد ذاته ونتائجه المعلنة".

المصدر: وكالات

ادوارد سافين