فنزويلا وبنما تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية والجوية بعد قطيعة

أعلنت فنزويلا وبنما استئناف العلاقات الدبلوماسية والملاحة الجوية بينهما بعد أزمة تسببت بها بنما حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للصحفيين بعد اتصال هاتفي أجراه مع نظيره البنمي خوان كارلوس فاريلا: "لقد وافقنا على عودة سفيري بنما وفنزويلا، واستئناف الرحلات الجوية اعتبارا من الغد".

ولفت مادورو إلى أنه وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزيري خارجية بلاده خورخي آريازا، ونظيرته البنمية إيزابيل سان مالو، "لحل المشاكل والمسائل العالقة" بين البلدين، مشيرا إلى أن استئناف الحوار مع الرئيس البنمي تم بفضل وساطة رئيس جمهورية الدومينيكان دانيلو ميدينا.

من جانبها، أكدت الحكومة البنمية في بيان بهذا الشأن، قرارها "الحفاظ على علاقات ثنائية بناءة مع فنزويلا وعدم التعرض لرفاه" المواطنين.

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وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بعد نشر بنما لائحة تتضمن 55 شخصية فنزويلية بينها الرئيس مادورو، اعتبرتها تشكل "خطرا كبيرا في حقل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل".

وقررت الحكومة الفنزويلية عندها تعليق العلاقات الاقتصادية والمالية لثلاثة أشهر مع كبار المسؤولين والمؤسسات البنمية وضمنها شركة "كوبا" للطيران التي باتت من الشركات القليلة التي لا تزال تسير رحلاتها إلى فنزويلا.

المصدر: أ ف ب