مون أول زعيم جنوبي يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية

بات الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، أول زعيم جنوبي تطأ قدمه أراضي كوريا الشمالية منذ 60 عاما، بعد عبوره خط الحدود الفاصل بين البلدين بدعوة من الزعيم الشمالي كيم جونغ أون.

وسلطت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية الضوء على دعوة كيم في لفتة عفوية منه الرئيس الجنوبي لعبور الخط إلى الشمال لفترة وجيزة قبل أن يعود الاثنان مرة أخرى إلى الجانب الكوري الجنوبي بين البلدين.

وبعبور كيم الخط الفاصل، بات أول زعيم كوري شمالي يدخل أراضي الجنوب في تاريخ البلدين، وقال مون إنه في هذه اللحظة "تحولت قرية الهدنة بانمونجوم من رمز للانقسام إلى رمز للسلام، وأود أن أعبر مرة أخرى عن احترامي للزعيم كيم، الذي جعل عقد اجتماع اليوم ممكنا".

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والتقى كيم صباح اليوم في "بيت السلام" بالمنطقة العازلة بين البلدين مع الرئيس مون، في قمة هي الأولى بين الكوريتين منذ 11 عاما. وبدأ الزعيمان قمتهما التاريخية بالمصافحة على الخط الفاصل بين البلدين، حيث عبرا عن حرصهما على حوار صريح وبناء.

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان