طوكيو تنتظر نزع السلاح النووي من القمة الكورية

عبّرت اليابان عن أملها في أن يتم التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية خلال القمة الكورية المنعقدة اليوم.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا للصحفيين اليوم: "تأمل الحكومة اليابانية أن تتم خلال المفاوضات بين قادة الكوريتين مناقشة القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بجدية".

كما رحب المسؤول بجهود سيئول لعقد قمة مع كوريا الشمالية، قائلا: "أرحب بحكومة كوريا الجنوبية لجهودها التي أدت إلى محادثات اليوم وأعتقد أنه سيكون بين الزعيمين نقاش جاد حول المشاكل خلال الاجتماع".

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والتقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون صباح اليوم في "بيت السلام" في المنطقة العازلة بين البلدين مع الرئيس الجنوبي مون جيه إن، في قمة هي الأولى بين الكوريتين منذ 11 عاما.

المصدر: إنترفاكس

نتاليا عبدالله