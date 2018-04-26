مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين بومبيو وزيرا للخارجية

صادق مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الخميس على تعيين مدير المخابرات المركزية مايك بومبيو، وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وصوت 54 من أعضاء المجلس على تأييد تقلده لهذا المنصب، مقابل 42 صوتا عارضوا بعد مناظرة طويلة استغرقت يومين.

وسبق أن وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية صوتين فقط على تعيين بومبيو وزيرا للخارجية. وواجه بومبيو مقاومة عنيفة من قبل الديمقراطيين القلقين من اتخاذه مواقف سياسية متشددة في السابق وتصريحاته الحادة عن المثلية الجنسية وعن الإسلام.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأنه من المتوقع مشاركة وزير الخارجية الجديد في اجتماع لحلف شمال الأطلسي ببروكسل، سيعقد غدا الجمعة.

كما نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الخارجية الروسية قوله، إن لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف قد يعقد على هامش اجتماعات وزراء الخارجية لدول مجموعة العشرين التي ستعقد في الأرجنتين الشهر المقبل.

المصدر: وكالات

ناتاليا أوسمان