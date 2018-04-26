وزير الخارجية الأمريكي الجديد بومبيو سيزور السعودية والأردن وإسرائيل نهاية الأسبوع

أفادت الخارجية الأمريكية، بأن وزير الخارجية الجديد، مايك بومبيو، يعتزم زيارة السعودية والأردن وإسرائيل، نهاية الأسبوع الحالي.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن بومبيو، سيزور هذه الدول خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، بعد توقف في بروكسل لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، للصحفيين: "لم يقم أي وزير خارجية في التاريخ الحديث برحلة في هذه السرعة التي سيقوم بها (بومبيو)".

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تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي، كان قد صادق في وقت سابق من اليوم الخميس، على تعيين مدير المخابرات المركزية مايك بومبيو، وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: رويترز