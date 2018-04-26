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20 جريحا بانفجار هز مصفاة نفطية في ولاية ويسكونسن الأمريكية

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20 جريحا بانفجار هز مصفاة نفطية في ولاية ويسكونسن الأمريكية
twitter.com/Lisa_Ward1990
مصفاة النفط في ولاية ويسكونسن الأمريكية
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تسبب انفجار وقع في مصفاة للنفط في ولاية ويسكونسن الأمريكية، بإصابة 20 شخصا، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وطالب قائد قسم الشرطة في الولاية على "تويتر"، المواطنين بالابتعاد عن منطقة الحريق، وأخلى العاملون المبنى.

وذكرت مصادر مطلعة أن الحادث وقع عقب انفجار صهريج يحتوي على كميات من مادة النفط الخام أو القار، فيما أفاد شهود أن دوي الانفجار كان "عاليا ومخيفا".

من جهته، قال مدير مدرسة المدينة: "لا ضرورة لإخلاء الطلاب من البناية، وسنبقيهم في مكان آمن داخل المدرسة".

ووقع الحادث في مصفاة هسكي للنفط في مدينة سوبريور في ويسكونسن، التي يعمل فيها أكثر من 180 موظفا. 

المصدر: وكالات

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