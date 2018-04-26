20 جريحا بانفجار هز مصفاة نفطية في ولاية ويسكونسن الأمريكية

تسبب انفجار وقع في مصفاة للنفط في ولاية ويسكونسن الأمريكية، بإصابة 20 شخصا، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وطالب قائد قسم الشرطة في الولاية على "تويتر"، المواطنين بالابتعاد عن منطقة الحريق، وأخلى العاملون المبنى.

وذكرت مصادر مطلعة أن الحادث وقع عقب انفجار صهريج يحتوي على كميات من مادة النفط الخام أو القار، فيما أفاد شهود أن دوي الانفجار كان "عاليا ومخيفا".

#breaking: According to multiple reports, at least 20 people have been killed in an oil refinery explosion in Wisconsin. My thoughts and prayers are with all who are impacted by this. pic.twitter.com/hyPyVQ2roH — Preston Phillips (@PrestonTVNews) April 26, 2018

من جهته، قال مدير مدرسة المدينة: "لا ضرورة لإخلاء الطلاب من البناية، وسنبقيهم في مكان آمن داخل المدرسة".

DEVELOPING: Injuries reported after explosion at refinery in Superior, Wisconsin, south of Duluth, Minnesota. https://t.co/i0KHsCXE4g - @KBJR6news — NBC News (@NBCNews) April 26, 2018

ووقع الحادث في مصفاة هسكي للنفط في مدينة سوبريور في ويسكونسن، التي يعمل فيها أكثر من 180 موظفا.

المصدر: وكالات