الناتو يعلن موافقة أنقرة على شراء دفاعات صاروخية أوروبية

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن أنقرة أبدت استعدادها للتعاون مع باريس وروما، في مسألة شرائها منظومة SAMP/T الصاروخية الفرنسية الإيطالية للدفاع الجوي.

وذكّر سولتينبيرغ، بأن قرار شراء أنظمة الدفاع الجوي، يعود للدولة العضو في الأطلسي وتتخذه بشكل مستقل، غير أنه أضاف أن مثل هذه القضايا تثير قلق عدد من دول الحلف.

تجدر الإشارة إلى أن الأنباء الرسمية، تشير إلى استمرار بحث أنقرة والولايات المتحدة إمكانية تزويد تركيا بأنظمة دفاع جوي أمريكية من طراز Patriot.

عروض بيع الأسلحة ومنظومات الدفاع الجوي، بدأت تتدفق على تركيا من دول الناتو، بعد أن وقعت موسكو وأنقرة مؤخرا اتفاقا لتزويد تركيا ببطاريات "إس 400" الصاروخية الروسية المضادة للأهداف الجوية.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد أن بلاده لن تتخلى عن شراء أنظمة "إس 400" الروسية، رغم فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على موسكو.

وقال أردوغان في الـ9 من أبريل، إن "شراء تركيا لأنظمة "إس 400" يثير القلق لدى البعض، لكن تركيا ستقرر مصيرها بنفسها، إذ أن هذا يخص مسائل ضمان أمنها أيضا".

المصدر: تاس