اتفاق روسيا وإيران وباكستان على عقد مؤتمر أمني آسيوي مشترك

اتفق مسؤولون أمنيون كبار في روسيا وايران وباكستان اليوم الخميس على عقد مؤتمر أمني مشترك بحضور الدول الآسيوية، وحددوا آليات عمله.

وأعرب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف، ومستشار الأمن القومي لرئيس وزراء باكستان ناصر خان جنجوعة عن قلقهم إزاء إجراءات واشنطن الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدوا على ضرورة التعاون الشامل بين الدول الآسيوية لمواجهة هذه التحركات.

واتفق المسؤولون الأمنيون على استمرار المشاورات والحوار مع الدول الآسيوية ودعوتها لحضور الاجتماع الأمني المنتظر متعدد الأطراف.

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وجاء الإعلان عن المبادرة الروسية الإيرانية الباكستانية على هامش مؤتمر سوتشي التاسع للأمن، الذي استمر ليومين بمشاركة مسؤولين أمنيين كبار من 118 دولة.

وبين المحاور التي ناقشها المؤتمر "الأزمات الدولية من المواجهة إلى الحوار"، و"تطور أساليب واستراتيجيات المنظمات الإرهابية الدولية"، و"أمن المعلومات الدولي"، و"الاستجابات الدولية للتحديات العالمية" و"إنتاج وانتشار المخدرات تهديد للسلام والاستقرار الدوليين".

المصدر: "إرنا"