الكرملين يأمل بتوصل السلطة والمعارضة في أرمينيا إلى حل وسط

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف،إن الكرملين يأمل بقيام حوار بناء بين السلطة والمعارضة في أرمينيا بهدف تسوية الوضع القائم في تلك الدولة.

وأضاف بيسكوف في حديث مع الصحفيين اليوم: "نحن نأمل بحصول اتصالات بناءة مع الذين لديهم مطالب ورغبات لكي يتم التوصل إلى حلول وسط".

وفي 23 أبريل الجاري، أعلن رئيس الجمهورية السابق، رئيس الوزراء الأرمني سيرج سركيسيان استقالته من منصبه بعد فترة قصيرة من إتمامه تشكيل الحكومة، إثر إصلاحات دستورية منحت رئيس الحكومة صلاحيات أوسع من رئيس الجمهورية.

وشهدت يريفان منذ 13 أبريل الجاري، احتجاجات عارمة نظمها أنصار المعارضة استمرت لعدة أيام اعتراضا على تعيين رئيس الجمهورية السابق سيرج سركيسيان، في منصب رئيس الوزراء.

وتتهم المعارضة سيرج سركيسيان الذي ترأس البلاد طيلة السنوات العشر الأخيرة بالفساد وفقدان الكفاءة وتحمله مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأعلن رئيس البرلمان آرا بابوليان أن البرلمان سيصوت على انتخاب رئيس الحكومة في الأول من مايو المقبل.

من جانبه طرح نيقول باشينيان، زعيم الكتلة المعارضة "ييلك" الذي قاد الاحتجاجات، مجموعة من المطالب منها، تعيين "مرشح من الشعب" في منصب رئيس الوزراء وهو ما دفع القائم بأعمال رئيس الحكومة، كارين كاربيتيان للرد عليه بالقول، إن رئيس الوزراء ينتخب، فقط في إطار القانون عن طريق البرلمان.

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بعد ذلك انقطعت المفاوضات بين الجانبين ودعت المعارضة أنصارها، إلى الخروج من جديد إلى الشوارع.

المصدر: وكالات

إدوارد سافين