مسؤول ألماني: خطة ماكرون بشأن النووي الإيراني ستضيف بنودا للاتفاق

صرح مسؤول ألماني، بأن المقترحات التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاتفاق النووي مع إيران، "تشمل إضافة عناصر جديدة للاتفاق الحالي".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الألماني قوله: "الفكرة من اقتراح ماكرون وهي أن يظل الاتفاق بشكله القائم مع وضع العناصر الإضافية في الصدارة".

وتابع: "من وجهة نظرنا ينبغي الحفاظ على هذا الاتفاق".

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وكان ماكرون دعا أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب، يوم الثلاثاء الماضي إلى العمل معا على تعديل الاتفاق النووي مع إيران ليشمل معالجة برنامجيها الصاروخي والباليستي و"الحد من هيمنتها على المنطقة".

وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني ولن تنسحب منه ما لم يكن له بديل ثابت، فيما جدد ترامب رفضه للاتفاق النووي بصيغته الحالية، مؤكدا أنه سيعلن عن قرار بشأنه في الثاني عشر من الشهر المقبل.

المصدر: وكالات