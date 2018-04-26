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اجتماع للناتو لبحث "التهديد الروسي الهجين"

أخبار العالم

اجتماع للناتو لبحث
AFP ADEM ALTAN
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ
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أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف سيجتمعون يوم الجمعة القادم "لبحث التهديدات الروسية الهجينة".

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وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي الخميس: "سنبدأ الاجتماع ببحث القضية الروسية، حيث أننا لا زلنا نرى محاولات روسية للتخويف والتدخل في شؤون الدول الحليفة لنا".

ولفت إلى أن الوزراء سيناقشون خلال اجتماعهم، "ما يمكننا القيام به لمواجهة التهديدات الروسية الهجينة بشكل أفضل".

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان

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