شمخاني يدعو إلى استراتيجية مشتركة بين إيران والصين وروسيا لمواجهة أمريكا

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إن إدراج الولايات المتحدة للصين وروسيا وإيران على قائمة التهديدات الأمنية الأمريكية، يستدعي اتخاذ استراتيجية مشتركة ضدها.

وجاءت تصريحات شمخاني ضمن المؤتمر التاسع للمسؤولين الأمنيين من القارات الخمس الذي انطلق أمس الأربعاء في مدينة سوتشي الروسية لمدة يومين.

وعن سوريا قال شمخاني: "مع فقدان الإرهاب التكفيري لسيطرته الجغرافية في سوريا والعراق، قامت أمريكا وحلفاؤها في المنطقة بالتذرع بحجج واهية حول استعمال الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية في مدينة دوما، من أجل تنفيذ عمليات عسكرية ضد هذه البلدان والدفاع عمليا عن التيار التكفيري الإرهابي المهزوم في سوريا".

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وتطرق شمخاني إلى إجراءات بعض الدول التي وصفها بـ"الداعمة للإرهاب" وعملها على نقل العناصر الإرهابية إلى أفغانستان، قائلا: "في حال استمر هذا الأمر، فإن تواجد التنظيمات الإرهابية في أفغانستان سوف يشكل خطرا جديا على حدود الدول المجاورة كإيران، الصين وروسيا".

وشدد على ضرورة التعاون الوثيق بين بلاده والصين وروسيا وباكستان وأفغانستان، للعمل على إنشاء آلية أمنية استخبارية وعملية مشتركة لمواجهة مسألة انتقال وهيكلة المجموعات الإرهابية في أفغانستان.

المصدر: "تسنيم"