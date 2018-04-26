مقتل 13 تلميذا في حادث سير مروع شمالي الهند

قال مسؤول في الشرطة الهندية إن 13 تلميذا لقوا مصرعهم اليوم الخميس، في حادث تصادم بين حافلة مدرسية وقطار في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد.

وأضاف المسؤول أن الحافلة كان تقل 22 طفلا أصيب ثمانية منهم ونقلوا إلى المستشفى.

ووقع الحادث في ساعة مبكرة أثناء توجه التلاميذ للمدرسة. وقال مسؤول إن الحادث وقع بين مدينتي سيوان وجوراكهبور وإن السبب لا يزال غير معلوم.

وهذا ثاني حادث يودي بحياة تلاميذ في الهند خلال أسبوعين.

وكان 27 شخصا، بينهم 24 طفلا على الأقل، قد لقوا حتفهم عندما سقطت حافلة مدرسية من طريق جبلي في ولاية هيماتشال براديش شمالي البلاد في الـ9 من أبريل الحالي.

المصدر: رويترز