للمرة الأولى هذا العام.. واشنطن تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات

أعلنت القوات الجوية الأمريكية الأربعاء أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات أطلق من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا جنوب شرقي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن "قيادة القوة الضاربة الشاملة" القوة الرادعة في سلاح الجو الأميركي، بأنه تم إطلاق الصاروخ "مينوتمان 3" في الساعة 5,26 بالتوقيت المحلي (12,26 بتوقيت غرينيتش).

ووفقا للبيان، فإن التجربة تعتبر موثوقة "حين يتم إطلاق الصاروخ وينهي مساره ضمن ممر أمني محدد، وتعمل تجهيزاته بالشكل المناسب، ويتم جمع بياناته، وتكون منطقة التأثير مطابقة للهدف المحدد".

وأكدت القيادة أن الصاروخ "أصاب الهدف المقرر"، رافضة في الوقت ذاته نشر بيانات التجربة وتحليلاتها.

وهذه التجربة الأولى هذه السنة، بعد التجربة السابقة في أغسطس الماضي ولم يكن الصاروخ المختبر مزودا برأس قتالية، حسب المسؤولين الأمريكيين.

لا تزال الولايات المتحدة وعلى الرغم من انتهاء الحرب الباردة، تملك مئات الصواريخ "مينوتمان 3" موزعة على مواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يحدث سلاح الجو خلال العقدين المقبلين جميع هذه الصواريخ ويستبدلها بطراز جديد من الصواريخ يعرف حاليا باسم "الردع الاستراتيجي البري" أو "جي بي إس دي".

المصدر: أ ف ب + تاس

متري سعيد