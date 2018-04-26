حضور نسائي في قمة الكوريتين

أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية، أن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سترافقه إلى قمة الكوريتين المزمع عقدها يوم غد الجمعة في المنطقة العازلة بين البلدين.

وقال رئيس ديوان الرئاسة الكورية الجنوبية ليم تشون سوك، إن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الشمالي كيم جونغ أون سترافقه في لقائه مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، المنتظر انعقاده في الساعة التاسعة والنصف صباحا جنوب المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين.

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وذكر سوك، أنه لم يتقرر بعد حضور كيم ري سول-جو عقيلة الزعيم الشمالي للقمة، لكنه أشار إلى أن الوفد الشمالي سيضم رئيس البرلمان ووزيري الخارجية والدفاع ورئيس الأركان العامة وبعض الوزراء والشخصيات الحزبية الرفيعة.

وأعلنت سيئول في وقت سابق من اليوم أنه تقرر لقاء مون وكيم في قرية الهدنة بانمونجوم الحدودية عشية قمة البلدين الثالثة.

المصدر: وكالات