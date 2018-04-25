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تركيا.. سجن 14 صحفيا من مجلة "جمهوريت" بتهم الإرهاب

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تركيا.. سجن 14 صحفيا من مجلة
AFP YASIN AKGUL
احتجاجات على ملاحقة صحفيي "جمهوريت" في تركيا (صورة من الأرشيف)
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أصدر القضاء التركي أحكاما بالسجن بحق 14 صحفيا من صحيفة "جمهوريت" المحسوبة على المعارضة بتهم الإرهاب، وأفرج عن 3 آخرين.

وقال المحامي أوزدين أوزدمير لـ "رويترز" إن معظم الأحكام بالسجن تتراوح بين عامين ونصف العام و7 أعوام ونصف العام، إلى جانب الحكم بالسجن 10 سنوات على أحد المتهمين.

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واتهمت السلطات التركية الصحفيين بدعم التنظيم التابع للداعية والسياسي المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. وأنكر المتهمون كل ما نسب إليهم .

واعتبر المحامي أوزدمير الأحكام الصادرة بحق الصحفيين "غير قانونية"، والقضية ضدهم "مسيسة".

واستمرت محاكمة الصحفيين الـ 17 منذ يوليو العام الماضي. وقد سجنت السلطات التركية الرئيس التنفيذي لصحيفة "جمهوريت" أكين أتلاي.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف

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