لاريجاني: تهديدات ترامب لن تؤثر على نهج الشعب الإيراني

أعلن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن التهديدات الأمريكية لن تؤثر على النهج الإيراني، وتوعد بـ "الرد في الوقت المناسب" على خطوات واشنطن.

وقال لاريجاني، مخاطبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "هل تتصور انه بهذه التهديدات يمكنك تغيير نهج الشعب الايراني وهل تعتقد انك بهذه التصريحات الاستفزازية بامكانك اثارة غضب الايرانيين؟".

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وتابع أن "الايرانيين يعرفون مخططاتك، الشعب الايراني شعب شجاع ويمتلك الخبرة والحلم لكن يجب عليك ان تخشى من ردنا".

ووصف ترامب بـ "المغرور والمتخلف"، مؤكدا أن الشعب الايراني "لا يخشى التهديدات الأمريكية الجوفاء".

وأضاف تعليقا على تصريحات ترامب الأخيرة، التي أدلى بها الرئيس الأمريكي خلال لقائه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "هذه المناورات الدبلوماسية المفضوحة لن تنال من إرادة الشعب الايراني في الموضوع النووي ولا في سائر القضايا، فالطريق الذي رسمه الإمام الخميني سنظل نتمسك به".

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وتوعد قائلا إنه "على الصهاينة والأمريكيين أن يدركوا أننا نرصد ممارساتهم وسنرد عليهم في الوقت المناسب، وان ممارساتهم لن تؤثر مطلقا على مسيرتنا".

المصدر: وكالة مهر

أنطون زوييف