الولايات المتحدة.. مسلح یهاجم مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن

اقتحم مسلح، صباح الأربعاء، مكتب رعاية المصالح الإيرانية في العاصمة الأمريكية واشنطن وأصاب أحد الموظفين.

وقالت وكالة أنباء إيران الرسمية إن المهاجم كان يحمل سلاحا إضافة إلى سلاح أبيض وهاجم الموظفين والمراجعين وقام بتخريب الأثاث في المكتب.

وأضافت أن المهاجم ردد شعارات معادية لإيران وتسبب بجرح أحد الموظفين الذي تم نقله إلى المشفى، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المهاجم الذي لم تعرف إلى حد الآن دوافعه لتنفيذ الهجوم.

وأفادت الوكالة الإيرانية بأن العمل في مكتب رعاية المصالح الإيرانية توقف بشكل مؤقت، مؤكدة أن المكتب خال من الدبلوماسيين وهو يقدم خدمات للإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة وكندا.

جدير بالذكر أن الأمن أغلق الشوارع المؤدية إلى المكتب.

المصدر: وكالات