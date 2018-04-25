الخارجية الأمريكية تؤكد سعي واشنطن لبقاء قنوات الاتصال مع روسيا

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي وعدم انتشار الأسلحة النووية، كريستوفر فورد، أن واشنطن حريصة على عدم إغلاق قنوات الاتصال مع روسيا وتأمل باستئناف الحوار معها.

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وقال فورد في جنيف، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2020: "نحن نأمل في استئناف حوارنا الاستراتيجي مع روسيا. لقد تم استئنافه في هلسنكي العام الماضي".

وتابع فورد: "كانت هي بداية واعدة جدا. لكن مما يثير خيبة الأمل أن عقد الجولة الثانية مازال يواجه صعوبات كبيرة.. أنا آمل أن ذلك سيحدث قريبا. لكن عليكم أن تطمئنوا بأننا نعمل جاهدين للحفاظ على قنوات الاتصال مع موسكو، وذلك على الرغم من وجود التحديات المتبادلة بين حكومتينا، بل وخاصة بسبب وجودها".

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف