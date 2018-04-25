توجيه تهمة القتل العمد إلى منفذ الدهس في تورونتو.. والدافع مجهول

يواجه منفذ عملية الدهس التي وقعت يوم الاثنين واستهدفت مارة في مدينة تورونتو الكندية، يواجه عشر تهم بالقتل العمد، حسب عدد ضحايا الحادث.

ووجهت محكمة كندية إلى منفذ العملية المدعو، أليك ميناسيان، (25 عاما) أيضا 13 تهمة بمحاولة القتل، استنادا إلى عدد المصابين جراء الحادث، وقد حضر المتهم الجلسة حليق الرأس داخل قفص.

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في غضون ذلك، لا يزال التحقيق مستمرا بغية الكشف عن دوافع الجاني، ورجحت السلطات أن يكون عملا معزولا لا يمس أمن البلاد القومي.

كما أعلنت الشرطة الكندية أمس أن منفذ العملية ترك "رسالة مشفرة" على حسابه في "فيسبوك" قد تسلط الضوء على دوافع الهجوم.

وأكدت "فيسبوك" أن ميناسيان ذكر في المنشور عبارة "تمرد عازف عن الزواج"، ما يشير، على ما يبدو، إلى انتمائه إلى حركة في مواقع التواصل الاجتماعي لرجال مضربين عن النساء والزواج والجنس.

وأعرب منفذ العملية في المنشور عن إعجابه برجل قتل ستة طلاب جامعيين ثم انتحر في كاليفورنيا عام 2014.

لفت المسؤول في الشرطة، غراهام غيبسون، أثناء مؤتمر صحفي إلى أن معظم ضحايا الهجوم نساء تتراوح أعمارهن بين العشرينات والثمانينات، لكنه امتنع عن الرد على سؤال عما إذا كانت معاداة المرأة هي الدافع في الاعتداء، واكتفى بالقول إن التحقيق جار في هذا الشأن.

من جانبه، ناشد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو المواطنين، في كلمة له قبل اجتماع الحكومة في العاصمة أوتاوا، عدم العيش في رعب، والبقاء في بلدهم المنفتح والحر والمتماشي مع قيمه.

وطالب ترودو المسؤولين الكنديين بالتفكير في الظروف المتغيرة في العالم وببذل كل ما بوسعهم بغية ضمان أمن المواطنين.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف