طوكيو تحتج لدى سيئول على وجبة حلويات ستقدم في قمة الكوريتين!

أبلغت طوكيو سيئول احتجاجها على وجبة المرطبات المقرر تقديمها خلال لقاء قمة الكوريتين في 27 أبريل، والتي رسمت عليها جزر تاكيشيما المتنازع عليها في إطار خارطة لكوريا الموحدة.

ونقلت القناة التلفزيونية "NHK" عن كينجي كاناسوجي،مدير قسم آسيا والمحيط بوزارة الخارجية اليابانية قوله: "في ضوء موقفنا من الحقوق الإقليمية في جزر تاكيشيما، هذا الأمر غير مقبول ويدعو إلى الأسف".

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الاحتجاج سُلم إلى سفارة كوريا الجنوبية لدى طوكيو، كما نُقل مباشرة إلى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية من قبل البعثة الدبلوماسية اليابانية في سيئول.

وكانت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن نشرتفي وقت سابق قائمة الأطعمة التي ستقدم في الغذاء خلال قمة الكوريتين، وتضمنت بالخصوص وجبة سويسرية تقليدية تتكون من رقائق بطاطا مقلية مع إضافات من الدهون وطبق من الأسماك المقلية.

وبالنسبة للحلويات، سيقدم للزعيمين قدح من المانغو مع طبق من الشوكولاتة البيضاء رسمت عليها باللون الأزرق خريطة كوريا الموحدة مضافة إليها جزر تاكيشيما.

أرخبيل تاكيشيما عبارة عن مجموعة من الجزر الصغيرة الواقعة في القسم الغربي من بحر اليابان الذي يسميه الكوريون البحر الشرقي.

وقد أصبحت هذه الأراضي الصخرية غير المأهولة موضوع نزاع دولي بعد عام 1945، عندما تم تحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني، وهي الآن تخضع لسيطرة جيش كوريا الجنوبية، الذي يحتفظ بحامية صغيرة هناك.

وتدعي طوكيو أن كوريا الجنوبية احتلت بشكل غير قانوني هذه الأراضي، التي ضمت إلى الإمبراطورية اليابانية في عام 1905، فيما تعلن سلطات كوريا الجنوبية مثلها مثل الشمالية أن هذا الأرخبيل الصغير كان على مر التاريخ جزءا من الدولة الكورية.

المصدر: تاس

محمد الطاهر