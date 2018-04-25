تشيجوف: واشنطن وبروكسل غير مخولتين بتعديل اتفاق إيران النووي

أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أن دول الاتحاد والولايات المتحدة لا تملك صلاحيات لتعديل الاتفاق النووي مع إيران.

وتعليقا على أنباء حول مشاورات مغلقة بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن تعديل الاتفاق النووي مع إيران قال تشيجوف: "إذا توصلت الثلاثية الأوروبية والأمريكان إلى اتفاقات ما، فليس لدينا ولزملائنا الصينيين أية علاقة بها. الاتفاق النووي مع إيران وقعته كافة الأطراف، لم يخول أحد الثلاثية الأوروبية للتحدث باسم "السداسية" بشأن إيران التي تشمل روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وسبق لفيديريكا موغيريني، المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، أن أكدت أنه من الواجب الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران قائلة: "ليست هناك أي اتفاقات إلا اتفاق واحد مع إيران حول ملفها النووي، وهو لا يزال ساري المفعول ويجب الحفاظ عليه".

من جانبه أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض بلاده لأي قرار بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إمانويل ماكرون بشأن الاتفاق النووي، مشددا على أنه لا يحق لهما تقرير مصير هذا الاتفاق.

المصدر: تاس + نوفوستي

ناتاليا أوسمان