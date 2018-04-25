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استطلاع: نصف الأمريكيين يدعمون الضربات الغربية على سوريا

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استطلاع: نصف الأمريكيين يدعمون الضربات الغربية على سوريا
Reuters
بقايا مركز الأبحاث العلمي المدمر نتيجة الغارات الغربية على دمشق، 14 أبريل 2018
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تدل نتائج استطلاع الرأي التي أجريت في الولايات المتحدة على أن نصف الأمريكيين يدعمون الضربات الصاروخية للولايات المتحدة وحلفائها على سوريا.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مركز دراسة الرأي العام "Gallup International"، أن 43% من المشاركين في الاستطلاع يتخذون موقفا سلبيا من الضربة، بينما اعترف 7% بأنه لا يوجد لديهم موقف معين من هذا الحادث. كما تدل نتائج البحث على أن نسبة الدعم لأعمال واشنطن بين أنصار الحزب الجمهوري بلغت 80%، بينما يبلغ هذا المؤشر بين أنصار الحزب الديمقراطي 36% فقط.

هذا وقال المركز على موقعه الإلكتروني إن دعم المجتمع للضربات الصاروخية الأخيرة يتفق بشكل عام مع المؤشرات المماثلة للأحوال الأخرى من التدخل العسكري الأمريكي في الخارج.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قامت في 14 أبريل الجاري بغارات صاروخية على المواقع العسكرية والمدنية السورية التي قد تستخدم، برأيها، لإنتاج الأسلحة الكيميائية. وأطلقت القوات الغربية أكثر من 100 صاروخ، فيما نجحت قوات الدفاع الجوي السورية في إسقاط معظمها. 

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا

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