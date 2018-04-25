 
مباشر

الاستخبارات النرويجية حاولت تجنيد نرويجيين مقيمين في روسيا

أخبار العالم

الاستخبارات النرويجية حاولت تجنيد نرويجيين مقيمين في روسيا
Reuters Norsk Telegrambyra AS
الشرطة النرويجية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k5lf

كشف مسؤول روسي أن أجهزة المخابرات النرويجية حاولت تجنيد نرويجيين يعيشون ويعملون في روسيا.

ونقلت صحيفة "أفتينبوسن" عن عمدة مقاطعة مورمانسك الروسية، روني رافايلسين، قوله إن هذه الحالات تكررت وإن مواطنين نرويجيين اشتكوا من تصرفات أجهزة الأمن الخاصة النرويجية معهم، مؤكدين أنها طلبت منهم التعاون معها.

وألقت أجهزة الأمن الروسية، العام الماضي، القبض على نرويجي بتهمة التجسس.

وبعد التحقيق معه اكتشفت الشرطة أن المعلومات التي كانت بحوزته تخص الأسطول البحري الروسي، وكان قد سلمه إياها مواطن روسي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة