الاستخبارات النرويجية حاولت تجنيد نرويجيين مقيمين في روسيا
Reuters Norsk Telegrambyra AS
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كشف مسؤول روسي أن أجهزة المخابرات النرويجية حاولت تجنيد نرويجيين يعيشون ويعملون في روسيا.
ونقلت صحيفة "أفتينبوسن" عن عمدة مقاطعة مورمانسك الروسية، روني رافايلسين، قوله إن هذه الحالات تكررت وإن مواطنين نرويجيين اشتكوا من تصرفات أجهزة الأمن الخاصة النرويجية معهم، مؤكدين أنها طلبت منهم التعاون معها.
وألقت أجهزة الأمن الروسية، العام الماضي، القبض على نرويجي بتهمة التجسس.
وبعد التحقيق معه اكتشفت الشرطة أن المعلومات التي كانت بحوزته تخص الأسطول البحري الروسي، وكان قد سلمه إياها مواطن روسي.
المصدر: تاس
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