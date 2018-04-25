شمخاني لـRT: نقض واشنطن للاتفاق النووي سيمثل تهديدا للأمن العالمي

حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، من أن عدم التزام واشنطن بالاتفاق النووي لن يمثل تهديدا للأمن القومي الإيراني فقط وإنما للأمن العالمي.

وقال شمخاني في حديث مع قناة "RT"، اليوم الأربعاء، إنه في حال قامت واشنطن بذلك فستعيد طهران نشاط منشآتها النووية إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق.

وبخصوص الدور الروسي ومحاولة بعض الدول عزلها، قال شمخاني، إن جميع محاولات عزل روسيا هي فقط دعاية إعلامية، موضحا أن الدور الروسي ومشاركتها القياسية في الاجتماعات العامة يشهد لذلك.

وقد بات الاتفاق النووي على وشك الانهيار في الأشهر الأخيرة، حيث أعلن الرئيس ترامب عن نيته عدم تمديد رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران (بموجب الصفقة) مرة أخرى في مايو المقبل، ما لم يتم إصلاح "عيوب هائلة" في الاتفاق النووي مع طهران.

وترفض إيران أي محاولة لإعادة النظر في الاتفاق، وتهدد باتخاذ إجراءات "غير متوقعة" في حال انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق.

المصدر: RT